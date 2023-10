Rexona İsrail malı mı? Rexona hangi ülkenin, kimin markası? Gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Rexona İsrail malı mı? Rexona hangi ülkenin, kimin markası?

REXONA HANGİ ÜLKENİN MALI?

Rexona, Unilever şirketine ait bir deodorant ve antiperspirant markasıdır. Ayrıca Birleşik Krallık ve İrlanda'da Sure, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da Degree, Güney Kore ve Japonya'da Rexena, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Shield ismi ile biliniyor.

Rexona 1908 yılında Avustralya'da doktor Alice Sheffer tarafından yaratıldı. İlk kez Alice Sheffer insanların kullana bileceği güzel kokusu olan sabun hazırladı. Sabuna latınca "rex" yani "kral, prens" anlamını veren "Rexona" ismini verdi. 1920 yılına kadar ürünlerini küçük yerde satan Sheffer markayı tüm Avustralya'ya yaymak kararında olur. Bunun için ürünlerini tanıtan panolardan kullandı ve her kasabada Rexona Bebek ve Bayan Rexona yarışmaları düzenledi. Bu sayede Rexona tüm Avustralya'da tercihli markaya dönüştü. 1928 yılında artık önemli bir marka olan Rexona İngiliz sabun üreticisi Lever Brothers tarafından satın alındı ve Lever Brothers de Margarine Unie ile Unilever şirketini oluşturdu.

1960 yılında Rexona antiperspirant üretimine başladı ve İngiltere'de Sure olarak piyasaya sunuldu. Daha sonra tüm Avrupa ve dünyaya yayıldı. 1980 yılında kürüsel büyüme yapan marka farklı kokularda yeni ürün çeşitlerini tanıttı. 1990'lar Rexona, profesyonel spor dünyasına adım atarak dünyanın en iyi sporcularından bazılarına destek oldu: dağ bisikletçisi Darren Berrelcloth, tenis şampiyonu Steffi Graf, Springboks, hayatta kalma sporcusu Bear Grylls, tenis şampiyonu David Nalbandian, All Blacks, paraşütle yüksekten atlama sporcusu Miles Daisher, kriket oyuncusu Andrew Flintoff ve Lotus F1™ Ekibi. 2015 yılında marka kanıtlanmış formülü değiştirerek, aynı zamanda, yeni bir kutu tasarımı ile parfümünü başlattı. Şu an Rexona kadın ve erkekler için aerosollar, spreyler, stick, roll-on ve kremler sunmaktadır.