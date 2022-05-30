Retro ne zaman bitiyor 2022? 2022 retro başlangıç ve bitiş tarihleri! - Haberler

Retro ne zaman bitiyor sorusu astroloji takipçilerinin en çok duyduğu merkür retrosunu araştırmak için sorduğu soruların başında geliyor. Bu haberimizde Retro ne zaman bitiyor 2022? 2022 retro başlangıç ve bitiş tarihleri! sorularına yanıt aradık. İşte detaylar...

RETRO NE ZAMAN BİTİYOR?

Bu sene 4 kez merkür retrosu görülecek. İşte merkür retrosu ne zaman başlayacak ve bitecek sorularının cevabı:

- 14 Ocak'ta başlayan merkür retrosu 6 Şubat'ta bitecek.

- 10 Mayıs'ta başlayan merkür retrosu, 4 Haziran'da bitecek.

- 9 Eylül'de başlayan merkür retrosu, 3 Haziran'da bitecek.

- 29 Aralık'ta başlayan merkür retrosu, 20 Ocak 2023'te bitecek.

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN 2022?

2022 yılı Merkür retrosu tarihleri şu şekildedir:

14 Ocak 2022 - 6 Şubat 2022 arası,

10 Mayıs 2022 - 4 Haziran 2022 arası,

9 Eylül 2022 - 3 Ekim 2022 arası,

29 Aralık 2022 - 20 Ocak 2023 arası

MERKÜR RETROSU NEDİR?

Merkür Retro'su yani gerileme anlamına gelen olayların bütününe denmektedir. Bir gezegenin geri harekette olması demek, aslında yörüngesinde yavaşlaması ve dünyadan bakıldığında da geri gidiyor gibi olmasından kaynaklanır. Bir gezegen gerilediği zaman astrolojik olarak dinlenme, yerinde sayma durumundadır.

Bu nedenle de yönettiği alanlar, aktiviteler iyi çalışamaz ve bir çok alanda kargaşalar ortaya çıkar. Merkür Retroları senede iki veya üç kez olabilir. İletişim gezegeni olduğu için hayatımızda önemli rol oynamaktadır. Merkür'ün yönettiği alanlar sadece iletişim değildir.

En önemlileri; iletişim, düşünce, haberleşme, yazma, teknoloji, seyahatler, ticaret, reklam, kitap ,senaryo ve yazılı kaynakları da yönetir. Merkür Retro'su İletişim gezeni varsayıldığı için, gündelik yaşantımızı bütünüyle etkileyebilir.

Tüm burçlar aslında bakarsanız bundan az da olsa etkilenecektir. Diğer yandan hayatımızdaki karışıklığa son vermek için Merkür retrosu mükemmel bir zamandır. Her şey kötüye gidiyor gibi görünse de hayatımızdaki fazlalıklardan kurtulabileceğimiz bu dönemi iyi değerlendirmemiz gerekir. Merkür retrosu döneminde sık sık yanlış anlaşılmalar, iletişim kopuklukları ve aksaklıklar yaşanabilir. Ayrıca teknolojik aletlerde sorunlar yaşanabilir, bilgilerde sorun çıkabilir.

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