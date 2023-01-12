Retro ne demek? Astrolojide retro nedir, ne anlama geliyor? Gezegenlerin retro hareketleri ne zaman, kaç ayda bir oluyor? TDK retro anlamı var mı?

Merak edilen terimlerden birisi de retro oldu. Astrolojide retro ne demektir merak ediliyor. Peki, Retro ne demek? Astrolojide retro nedir, ne anlama geliyor? Gezegenlerin retro hareketleri ne zaman, kaç ayda bir oluyor? TDK'ya göre retro nedir? İşte retro hakkında bilgiler...

Astrolojide adı sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Retro kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Retro anlamı ne? Retro ne demek? Retro ne demek? Astrolojide retro nedir, ne anlama geliyor? Gezegenlerin retro hareketleri ne zaman? TDK'ya göre retro nedir? TDK'ya göre retro ne demektir?

RETRO NE DEMEK?

Retro, bilinçli olarak yakın geçmişin akımlarını, modalarını türeten veya taklit eden tarz. Söz konusu şeyin en az on beş veya yirmi yıl eskiye ait olduğu anlamına gelmektedir. Örneğin 1980'lerin veya 1990'ların giysileri retro sayılabilir. "Retro" sözcüğü Latincede "geriye doğru" anlamına gelen retro ön ekinden gelmektedir.

Fransa'da rétrospectif sözcüğünün kısaltması olan rétro, Charles de Gaulle'ün yeniden değerlendirmeleri ve Fransa'nın II. Dünya Savaşı'ndaki rolü ile kültürel geçerlilik kazandı. Rétro terimi daha sonra o dönemi hatırlatan nostaljik Fransız modaları için kullanılmaya başlandı.

ASTROLOJİDE RETRO NEDİR?

Astrolojide retro, bir gezegenin gerilemesi yani geri gitmesi anlamına gelir. Bu olay, gezegenin hareketlerinin yavaşlaması ve Dünya'dan bakıldığında yörüngede geriye gidiyor gibi gözükmesi anlamına gelmektedir.

Retro kelimesi aslında geçmişte kalan, eskiden kalan temalar demektir. Gezegenler geri hareket ettiği dönemler, hayatımızda eskide veya geçmişte kalan irili ve ufaklı konuları yeniden önümüze getirirler.

Plüton: Ortalama 5-6 ay kadar geri hareket eder.

Merkür: 4 ayda bir üç hafta kadar geri hareket eder.

Venüs: 1 buçuk senedir bir yaklaşık 42 gün kadar geri hareket eder.

Uranüs: Geri hareketi ortalama beş ay kadar sürer.

Neptün: Geri hareketi ortalama beş buçuk ay kadar sürer.

Mars: 2 buçuk senede bir yaklaşık 90 gün kadar geri hareket eder.

Jüpiter: 1 buçuk senedir bir 120 gün kadar geri hareket eder.

Satürn: Her sene 130 gün kadar geri hareket eder.

TDK'YA GÖRE RETRO NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu sözlüğünde retro kelimesi yer almamaktadır.