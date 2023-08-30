Retro moda akımı nedir? Modada retro ne demek? Retro kıyafetler nasıl olur?

70'lerden 90'lara kadar uzanan retro modası, günümüzde yeniden popülerlik kazanıyor. İşte geçmişten ilham alan stil akımları ve geri dönüş trendleri hakkında detaylar...

Moda dünyası sürekli olarak dönüşümler yaşarken, geçmişten ilham alan stiller ve retro modası da tekrar ön plana çıkıyor. 70'lerden 90'lara kadar uzanan bu dönemlerin modası, günümüzde tasarımcıların ve moda tutkunlarının ilgisini çekiyor. Retro modasının nasıl bir etki yarattığına ve hangi geçmiş dönemlerin trendlerinin geri döndüğüne yakından bakalım.

RETRO MODA AKIMI NEDİR?

Retro moda akımı, geçmişten esinlenen ve eski moda trendlerini günümüze taşıyan bir moda akımıdır. Bu akım, genellikle 20, 30, 40, 50, 60 ve 70'li yılların moda trendlerini içerir. Retro moda, eski tarzları yeniden canlandırırken, aynı zamanda modern bir dokunuşla yeniden yorumlar. Retro moda akımının popüler olmasının sebepleri arasında nostalji, benzersizlik ve kişiselleştirme yer alır.

RETRO KIYAFETLER NASIL OLUR?

Yüksek Bel Pantolonlar ve Etekler: 80'lerden ilham alınarak, yüksek bel pantolonlar ve etekler tekrar revaçta. Vücuda oturan kesimleriyle dikkat çekiyorlar.

Pastel Renkler: 80'lerin pastel renk trendi, günümüzde de etkisini sürdürüyor. Özellikle ton surton kombinlerde ve aksesuarlarda pastel tonlar tercih ediliyor.

Chunky Sneaker Ayakkabılar: 90'ların chunky sneaker trendi, retro modasının vazgeçilmezi oldu. Büyük tabanlı ve renkli sneakerlar sokak modasının vazgeçilmezleri arasında.

Vintage Baskılar: Retro baskılar, tişörtlerden elbiselere kadar birçok parçada karşımıza çıkıyor. Desenli ve renkli kıyafetlerle eski dönemlerin ruhunu yansıtıyorlar.

70'LERİN RUHU VE BOHEM TARZI

70'lerin modası, özgürlük ve renklerle dolu bir dönemin yansımasıdır. Geniş paçalı pantolonlar, salaş bluzlar, etnik desenler ve püsküller bu dönemin öne çıkan parçalarıdır. Bohem tarzı, hala festivallerden sokak modasına kadar etkisini sürdürüyor.

80'LERİN PARLAK VE EKSTRAVAGANT STİLİ

80'lerin modası, parlak renkler, büyük omuz pedleri, yüksek bel pantolonlar ve bolca aksesuarla karakterize edilir. Gece kulüplerinin enerjisi, 80'lerin stilinde canlanır. Şu anda yeniden popüler olan crop top üstler, neon renkler ve büyük küpeler gibi parçalar bu döneme aittir.

90'LARIN RAHAT VE MİNİMALİST MODASI

90'ların modası, minimalizm ve rahatlık odaklıdır. Mom jean kot pantolonlar, geniş yaka tişörtler, hafif renk tonları ve spor ayakkabılar bu dönemin izleridir. Oversize ceketler ve sweatshirtler, retro modasının bugün de trendleri arasında yer alıyor.