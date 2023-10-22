Galatasaray, Süper Lig'de dün akşam oynanan Beşiktaş maçı sonrası stadyumdan sekerek ayrılan Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda hasar ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Peki, Retinakuler doku nedir? Retinakuler doku sakatlığı kaç hafta sürer?

Galatasaray, dün oynanan Beşiktaş maçının ardından stadyumdan sekerek ayrılan Mauro Icardi'nin sağ ayak bileğinde peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda hasar ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Icardi'nin salı günü oynanacak Bayern Münih karşılaşmasında forma giymesinin ancak iğneyle mümkün olabileceği fakat teknik direktör Okan Buruk futbolcusunun sakatlığını daha ileri götürmek istemediği için riske girmeyeceği iddia ediliyor. Retinakuler doku nedir? Retinakuler doku sakatlığı kaç hafta sürer?

RETİNAKÜLER DOKU NEDİR?

Retinaküler doku, gözün retina tabakası içinde bulunan ve ışık algılanması ve görüntü oluşumu için önemli bir rol oynayan ve sinir liflerinden oluşan bir yapıdır. Retinaküler olayların temel işlevi, göz tarafından alınan ışık sinyallerini sinirsel sinyallere dönüştürmek ve bu şekilde beyine iletmektir.

RETİNAKÜLER DOKUNUN YAPISI

Retinaküler doku, retina tabakası içinde bulunan çeşitli hücre türlerinden oluşur. En önemli hücre türleri, fotoreseptörün sistemi ve sinir sistemidir.

FOTORESEPTÖR HÜCRELERİ

Fotoreseptör tabloları, retina üzerinde bulunan ışın algılama ve sinyal üretme amacı üstlenendir. İki ana tipte fotoreseptör vardır: çokmak listesi ve koni listesi.

Çomak sistemi, düşük ışık koşullarında çalışır ve siyah-beyaz ve bölme görüntülerinin algılanmasına yardımcı olur. Koni yapısının renkli olması ve net görüntülerin algılanmasından sorumludur. Farklı koni sistemleri, farklı renklerin algılanması etkilidir: kırmızı, yeşil ve mavi.

SİNİR HÜCRELERİ

Sinir sistemi, fotoreseptörlerden gelen verileri alır ve bunları beyin iletmek için sinir lifleri üzerinden iletişim kurulur. Sinir listesi, retinal gangliyon listesi olarak sunulan bir grup hücreden oluşur. Bu değişiklikler, etkilenen beyindeki görme merkezlerine taşıyan uzun sinir liflerine sahiptir.

Retinaküler dokuda ayrıca, fotoreseptörler ve sinir sistemi arasındaki iletişimi sağlayan bipolar, aşırı derecede genetik ve amakrin değiştirilmiş gibi başka hücre türleri de bulunur.

RETİNAKÜLER DOKUNUN İŞLEVLERİ

Retinaküler doku, göz tarafından alınan ışının algılanması ve görüntü oluşumu için hayati bir rol oynar. İşlevleri ayrıntıları içerir:

IŞIĞIN ALGILANMASI

Retinaküler doku, fotoreseptör sistemleri sayesinde ışın algıları. Fotoreseptörler, ışığın retina üzerine düşmesiyle aktif hale geçer ve elektrokimyasal sinyaller oluşur. Bu sinyaller, renkler ve ayrıntılar gibi görsel öğelerdeki farklılıkların algılanmasını sağlar.

GÖRÜNTÜ OLUŞUMU

Fotoreseptörler tarafından sinyaller, sinirlere iletilir. Sinir dağılımları bu şekilde düzenlenir ve düzenlenir. Sonuç olarak, beyindeki çoklu sinyaller gönderilir ve bu sinyallerin beyindeki görülmesi birleşerek sonuçta bir görüntü oluşur.

BEYİNE İLETİM

Retinaküler dokudaki sinir sistemi, fotoreseptörlerden gelen iletilerle beyin tarafından işlenecek şekilde iletimini sağlar. Sinir lifleri, görsel korteksler gibi beyin bölgelerine taşınır ve görme deneyiminin gelişmesini sağlar.

RETİNAKÜLER DOKUNUN BOZULMASI VE TEDAVİSİ

Retinaküler olaylarda hasar durumları, görme kaybı neden olabilir. Örneğin retinada oluşan dekolmanlar