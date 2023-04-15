Resul Dindar kimdir? Resul Dindar kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Resul Dindar şarkıları ve türküleri nelerdir? Resul Dindar'ın hayatı ve biyograf

Bugün Şarkılar Bizi Söyler programı konuklarından birisi de Resul Dindar oldu. İzleyiciler Resul Dindar hakkında, Resul Dindar kimdir? Resul Dindar kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Resul Dindar şarkıları nelerdir? Resul Dindar'ın hayatı ve biyografisi nedir? merak etti. Peki, Resul Dindar kimdir? Resul Dindar aslen nerelidir? İşte detaylar...

15 Nisan Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında Resul Dindar geliyor. Peki, Resul Dindar kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, evli mi, mesleği nedir, şarkıları nelerdir? İşte tüm bilgiler...

RESUL DİNDAR KİMDİR?

Resul Dindar, (d. 24 Ocak 1982, Hopa, Artvin), Türk halk müziği ses sanatçısı.

2008 yılı Temmuz ayında arkadaşlarıyla birlikte Karmate (değirmen) grubunu kurdu ve grubun solistliğini yaptı. Karmate, Nani ve Nayino adlı iki albüm çıkardı. Resul Dindar gruptan 2012 yılında ayrılarak müziğe tek başına devam etme kararı aldı ve 1 Nisan 2013 tarihinde Divane adlı ilk solo albümünü yayınladı. Resul Dindar'ın seslendirdiği eserler Türkçenin yanı sıra, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde konuşulan Lazca, Megrelce, Gürcüce ve Hemşince gibi dilleri de kapsamaktadır.

Diskografi

Albüm

Divane (2013)

Dalgalan Karadeniz (2014)

Aşk-ı Meşk (2017)

Single