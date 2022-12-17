Resul Dindar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, şarkıları neler, evli mi? Resul Dindar'ın hayatı ve biyografisi!

Şarkılar Bizi Söyler programı konuklarından birisi Resul Dindar'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Resul Dindar kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği ne, şarkıları ve albümleri nelerdir? Resul Dindar ile ilgili bilgiler haberimizde...

17 Aralık 2022 Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında Resul Dindar da yer almaktadır. İzleyiciler, Resul Dindar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, şarkıları neler, evli mi? merak ediyor. İşte detaylar...

RESUL DİNDAR KİMDİR?

Resul Dindar, (d. 24 Ocak 1982, Hopa, Artvin), Türk halk müziği ses sanatçısı.

Resul Dindar doğum tarihi : 24 Ocak 1982

Resul Dindar kaç yaşında : 40 yaşında

Resul Dindar nereli : Artvin

Resul Dindar mesleği ne : Ses sanatçısı

2008 yılı Temmuz ayında arkadaşlarıyla birlikte Karmate (değirmen) grubunu kurdu ve grubun solistliğini yaptı. Karmate, Nani ve Nayino adlı iki albüm çıkardı. Resul Dindar gruptan 2012 yılında ayrılarak müziğe tek başına devam etme kararı aldı ve 1 Nisan 2013 tarihinde Divane adlı ilk solo albümünü yayınladı. Resul Dindar'ın seslendirdiği eserler Türkçenin yanı sıra, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde konuşulan Lazca, Megrelce, Gürcüce ve Hemşince gibi dilleri de kapsamaktadır.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Resul Dindar'ın İnstagram'da 580 bin takipçisi vardır. Resul Dindar, 17 Aralık 2022 Cumartesi günü Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmuştur.

Diskografi

Albüm

Divane (2013)

Dalgalan Karadeniz (2014)

Aşk-ı Meşk (2017)

Single