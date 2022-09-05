Restorasyon ne demek? Restorasyon anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Restorasyon, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Restorasyon ne demek? Restorasyon anlamı ne? İşte, Restorasyon kelimesinin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Restorasyon kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Restorasyon anlamı ne? Restorasyon ne demek?
RESTORASYON NE DEMEK?
Restorasyon, kültürel hazinelerin korunması, geleceğe aktarılmasını ve tarihi yapıların harap olan bölümlerinin daha fazla tahrip olmasını önlemek için aslına uygun biçimde yenilemek amacıyla yapılan çalışmalardır. Genelde inceleme, belgeleme gibi ön aşamalara ek olarak düzeltme ve koruma gibi işlemleri içerir.
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