Restorasyon ne demek? Restorasyon anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Restorasyon, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Restorasyon ne demek? Restorasyon anlamı ne? İşte, Restorasyon kelimesinin anlamı!