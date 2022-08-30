Bugün 30 Ağustos ve resmi tatil olması nedeniyle birçok vatandaş sağlık ocaklarının ve birçok işyerinin açık olup olmadığını merak ediyor. En çok sorulan sorular arasında Resmi tatillerde sağlık ocağı açık mı? ve Bugün sağlık ocağı açık mı? Soruları da yer alıyor. Peki Resmi tatillerde sağlık ocağı açık mı? Bugün sağlık ocağı açık mı? 30 Ağustos sağlık ocağı açık mı?

30 Ağustos gibi diğer resmi tatillerde de sağlık ocağının açık olup olmadığı son zamanlarda merak edilen konular arasında yer alıyor. Resmi tatillerde birçok resmi kurumun kapalı olması durumu vatandaşların kafasını karıştırabiliyor. Peki Resmi tatillerde sağlık ocağı açık mı? Bugün sağlık ocağı açık mı? 30 Ağustos sağlık ocağı açık mı? Sorularını sizler için yanıtladık. İşte detaylar.

RESMİ TATİLLERDE SAĞLIK OCAĞI AÇIK MI?

Resmi tatiller, hastaneleri ve sağlık ocaklarını da kapsamaktadır. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramının resmi tatil olması nedeniyle hastaneler ve sağlık ocakları kapalı olacaktır. 30 Ağustos tarihinde hastanelerin acil bölümleri vatandaşlara hizmet verebilmek için açık olacak.

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