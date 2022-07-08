Kurban Bayramı tatilinin başlamasına sayılı günler kala bankaların çalışma durumunun nasıl olacağı merak ediliyor. Peki, Resmi kurumlar arefe günü açık mı?

RESMİ KURUMLAR AREFE GÜNÜ AÇIK MI?

Her sene olduğu gibi bu sene de arefe günü yarım gün tatil oluyor. Resmi kurumlar ve bankalar öğle saatine kadar hizmet verip, öğleden sonra bayram tatiline çıkacaklar.

Kurban Bayramı tatili yarın öğleden sonra resmen başlamış olacak.