Resmi Gazete valiler kararnamesi 2023! Resmî Gazete bugünün kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete valiler kararnamesi listesinde kimler var?

Resmi Gazete valiler kararnamesi 2023 ve 26 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var merak ediliyor. 26 Haziran 2023 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 26 Haziran 2023 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

Resmi Gazete valiler kararnamesi 2023 ve 26 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? gündeme geliyor. 26 Haziran 2023 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 26 Haziran 2023 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? PAZARTESİ CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre deprem bölgesindeki Hatay Valiliği'ne Mustafa Masatlı, Gaziantep Valiliği'ne Kemal Çeber ve Adıyaman Valiliği'ne Osman Varol atandı.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre; Hatay Valiliğine Mustafa Masatlı, Gaziantep Valiliğine Kemal Çeber, Adıyaman Valiliğine Osman Varol getirildi.