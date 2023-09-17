RESMİ GAZETE KARARLARI: 17 Eylül Resmi Gazete yayınlandı mı, 32312 Sayılı düzenlemeler neler? Bugünün Resmi Gazete kararları nedir?

17 Eylül tarihli Resmi Gazete yayınlandı. 32312 sayılı düzenlemeler ile ilgili detaylar ve bugünün Resmi Gazete kararları kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, 17 Eylül Resmi Gazete yayınlandı mı, 32312 Sayılı düzenlemeler neler? Bugünün Resmi Gazete kararları nedir? İşte detaylar...

Bugünün Resmi Gazete kararları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yayınlanan Resmi Gazete ile birlikte yeni düzenlemeler ve kararlar hakkında detaylar araştırılmaktadır. 17 Eylül gününe ait Resmi Gazete yayınlandı mı, kararlar neler merak konusu oldu. Peki, 17 Eylül Resmi Gazete yayınlandı mı, 32312 Sayılı düzenlemeler neler? Bugünün Resmi Gazete kararları nedir? Detaylar haberimizde...

17 EYLÜL RESMİ GAZETE KARARLARI!

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Avrasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Dokuz Eylül Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri