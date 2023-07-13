Resmi Gazete harç ücretleri! 13 Temmuz Resmî Gazete bugünün kararları neler? Resmi Gazete pasaport yeni ücretler!

13 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar arasında harç ücretlerinde değişiklikler ve pasaport ücretlerinin güncellenmesi yer alıyor. Kullanıcılar tarafından bugünün Resmi Gazete kararları araştırılmaktadır. Peki, 13 Temmuz Resmî Gazete bugünün kararları neler? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre harçlara yapılan yüzde 50 oranındaki artışla belirlenen yeni tarifeler yer aldı. Yeni tarifelerin açıklanmasının ardından pasaport ücretleri araştırılmaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları araştırılan konular arasında yer alıyor. 13 Temmuz Resmi Gazete'de yer alan harç ücretleri merak konusu oldu. Peki, 13 Temmuz Resmî Gazete bugünün kararları neler? İşte, Resmi Gazete yeni pasaport ücretleri!

PASAPORT ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Resmi Gazete'de yer alan karara göre harçlara yapılan yüzde 50 oranındaki artışla; 6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı bin 34 lira 50 kuruş, 1 yıla kadar bin 512 lira 45 kuruş, 2 yıla kadar 2 bin 469 lira 15 kuruş, 3 yıla kadar ise 3 bin 507 lira 75 kuruş oldu.

13 TEMMUZ RESMİ GAZETE KARARLARI!

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Sağlık Personelinin Atama Usûl ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 93)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 16/2/2023 Tarihli ve E: 2020/34, K: 2023/25 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri