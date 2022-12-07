Ticaret Bakanlığı zincir mağazalara yönelik yeni kurallar getirdi. Perakende Ticarette Uygulanacak İlke Ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayınlanan zincir marketler kuralı nedir? Zincir marketlerde fiyat karşılaştırması nasıl yapılır, nereden bakılır?

YENİ ZİNCİR MAĞAZALAR VE ZİNCİR MARKETLER KURALI NEDİR?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla perakende sektörüne yönelik yeni bir kural getirildi. Buna göre, zincir mağazalar satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlü olacak. Bu veriler kamuoyu ile paylaşılacak ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkan sağlanacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; zincir marketler de dahil tüm zincir mağazalar satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlü olacak. Bu veriler kamuoyu ile paylaşılacak ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkân sağlanacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler kullanıldı:

"Perakende ticaretin etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi, kamuoyunun aydınlatılması ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkân sağlanması amacıyla, gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışıyla iştigal eden ve şube sayısı iki yüzden fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlüdür. Bu veriler ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyuyla paylaşılabilir. Veri aktarımının usul ve esasları Bakanlıkça belirlenerek ilgili zincir mağazalara bildirilir."

İşte Resmi Gazete'deki karar: