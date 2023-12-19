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Resmi Gazete'de Fiyat Etiketi Yönetmeliği Yayımlandı | Ticaret Bakanlığı'nın restoran, kafe fiyat listesi kararı nedir? 19 Aralık Bugünün kararları ne

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Ticaret Bakanlığı fiyat etiketlerine yönelik önemli bir karara imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, lokanta, restoran, kafe ve pastaneler fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyacak. Resmi Gazete bugünün kararları neler merak ediliyor. 19 Aralık bugünün kararları neler?

Resmi Gazete'de yayımlanan "Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, lokanta, restoran, kafe ve pastaneler fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyacak. 19 Aralık bugünün kararları neler? Detaylar haberimizdedir…

TİCARET BAKANLIĞI'NIN RESTORAN, KAFE FİYAT LİSTESİ KARARI NEDİR?

Ticaret Bakanlığı fiyat etiketlerine yönelik önemli bir karara imza attı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre 1 Ocak 2024'ten itibaren işletmeler, hizmetin özelliği ve tüketiciye sunuluş biçimine göre fiyat listesini iş yerine asmakla yükümlü olacak. Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek içecek hizmeti veren iş yerleri fiyat listelerini giriş kapısı ve masa üstlerine koyacak.

Resmi Gazete'de Fiyat Etiketi Yönetmeliği Yayımlandı | Ticaret Bakanlığı'nın restoran, kafe fiyat listesi kararı nedir? 19 Aralık Bugünün kararları ne

Ticaret Bakanlığı'nın yeni yönetmeliğinde, "Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu iş yerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde ise iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılır, takılır veya konulur." ifadelerine yer verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan söz konusu yeni uygulama ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlayacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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