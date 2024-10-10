Resmi Gazete'de çocuk istismarına karşı komisyon kurulması yayınlandı!

Resmi Gazete 10 Ekim atama kararları yayınlandı mı sorusu gündeme geliyor. 10 Ekim 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? gündeme geliyor. 10 Ekim 2024 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Resmî Gazete bugünün kararları neler? Detaylar haberimizdedir…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? PERŞEMBE CUMHURBAŞKANI KARARLARI

TBMM'de, çocuklara yönelik ihmal ve istismarın önlenmesi amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Anayasa'nın 98'inci ve TBMM İçtüzüğü'nün 104 ile 105'inci maddelerine dayanılarak alınan karara göre, çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunması ve akıl, ruh, beden sağlıklarının gelişimini destekleyecek tedbirlerin belirlenmesi için Meclis araştırması açıldı. 22 üyeden oluşacak olan komisyon, 08 Ekim 2024 tarihli Genel Kurul'da 3 aylık bir çalışma süresiyle görevlendirildi ve gerektiğinde Ankara dışında da faaliyet gösterebilecek.