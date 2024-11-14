Resmi Gazete'de 9. Yargı Paketi yayımlandı mı? 14 Kasım Resmi Gazete atama kararları!

14 Kasım Resmi Gazete'de 9. Yargı Paketi yayımlandı mı ve 9. Yargı Paketi içeriği nedir merak ediliyor. Kamuoyu, yeni düzenlemelerin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girip girmediğini ve paketin içeriğinde hangi yeniliklerin bulunduğunu yakından takip ediyor. Resmi Gazete'de 9. Yargı Paketi yayımlandı mı? 9. Yargı Paketi maddeleri nedir? Detaylar haberimizdedir...

RESMİ GAZETE'DE 9. YARGI PAKETİ YAYIMLANDI MI?

Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen ve çeşitli kanunlarda değişiklikler öngören düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ NEDİR?

Kanuna göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda soru sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak.

Buluntu olması nedeniyle veya kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulü yeniden belirlenecek.

Sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak.

Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresi, her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren 2 yılı geçemeyecek.

Arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip olanlar, yazılı sınava girmeden arabuluculuk siciline kayıt olabilecek.

Uzlaştırmacı olmak için hukuk mezunu olma şartı getirilecek.

AK Parti'nin kabul edilen önergeleriyle düzenlemeden, evlenen kadının soyadına, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kayyum olarak atanmasına ve Kamulaştırma Kanunu'ndaki değişikliğe ilişkin hükümler çıkarıldı.

Ek olarak birçok madde barındıran Kanun, yayım tarihinde yürürlüğe girdi.

29 maddeden oluşan kanun yer aldı.

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (LİNK)