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Resmi Gazete bugün (9 Ocak) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2025!

Resmi Gazete bugün (9 Ocak) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2025!
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Resmi Gazete 9 Ocak 2025 tarihli bugünün kararları neler olduğu merak ediliyor. Ayrıca, Resmi Gazete'nin atamalar da yayınlandı. Yasama, Yürütme ve İdare bölümlerine ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları da Resmi Gazete'de yer aldı. Bugünün kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!

Resmi Gazete 9 Ocak atama kararları yayınlandı mı sorusu gündeme geliyor. 9 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? gündeme geliyor. 9 Ocak 2025 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Resmi Gazete atama 2025! Resmî Gazete bugünün kararları neler? Detaylar haberimizdedir…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? PERŞEMBE CUMHURBAŞKANI KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– İstanbul Aydın Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 2)

–– İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Moldova Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Özbekistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standartlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Şili Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KARAR

–– 39 Mülki İdare Amirinin, Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilmesi Hakkında Karar

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 17/10/2024 Tarihli ve E: 2024/104, K: 2024/173 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 17/10/2024 Tarihli ve E: 2023/67, K: 2024/175 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 5/11/2024 Tarihli ve E: 2021/78, K: 2024/181 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 5/11/2024 Tarihli ve E: 2023/9, K: 2024/183 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 5/11/2024 Tarihli ve E: 2023/175, K: 2024/184 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 5/11/2024 Tarihli ve E: 2024/81, K: 2024/189 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/7/2024 Tarihli ve 2021/1318 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 5/9/2024 Tarihli ve 2016/11319 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 9/10/2024 Tarihli ve 2018/35913 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 9/10/2024 Tarihli ve 2022/2407 Başvuru Numaralı Kararı

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

–– Yüksek Seçim Kurulunun 7/1/2025 Tarihli ve 2025/1 Sayılı Kararı

–– Yüksek Seçim Kurulunun 7/1/2025 Tarihli ve 2025/2 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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