Resmi Gazete bugün (8 Ocak) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2025!

Resmi Gazete 8 Ocak atama kararları yayınlandı mı sorusu gündeme geliyor. 8 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? gündeme geliyor. 8 Ocak 2025 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Resmi Gazete atama 2025! Resmî Gazete bugünün kararları neler? Detaylar haberimizdedir…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? ÇARŞAMBA CUMHURBAŞKANI KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Siber Güvenlik Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 177)

YÖNETMELİK

–– Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 452)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 579)

–– Onaylanmış Kuruluşlar ve Teknik Servisler Tebliği (SGM: 2024/12)

–– Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.7.g)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 06/01/2025 Tarihli ve 2025/ÖİB-K-01 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay Başkanlar Kurulu Kararı (E: 2024/3, K: 2024/3)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri