Üye Girişi
Haberler
Bakan Fidan'dan Suriye için net mesaj: Savaştan kaçmayız

Bakan Fidan canlı yayında sinyali verdi: Savaştan kaçmayız
Tarım Kredi'de 5,5 milyonluk vurgun! Muhasebe yöneticisi dahil 7 kişi gözaltında

Fahiş fiyatlarla mücadele için kurulan market zincirinde büyük vurgun
Milyonlarca dolarlık borç çıkınca akaryakıt devinin satışı iptal oldu

Akaryakıt devinin satışı iptal oldu! Gerekçe çok konuşulacak cinsten
ABD'nin California eyaletinde korkutan yangın: 30 bin kişiye tahliye emri verildi

Ülkeyi ayağa kaldıran yangın! Evi arabayı bırakıp kaçtılar

Resmi Gazete bugün (8 Ocak) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2025!

Resmi Gazete bugün (8 Ocak) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2025!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Resmi Gazete 8 Ocak 2025 tarihli bugünün kararları neler olduğu merak ediliyor. Ayrıca, Resmi Gazete'nin atamalar da yayınlandı. Yasama, Yürütme ve İdare bölümlerine ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları da Resmi Gazete'de yer aldı. Bugünün kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!

Resmi Gazete 8 Ocak atama kararları yayınlandı mı sorusu gündeme geliyor. 8 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? gündeme geliyor. 8 Ocak 2025 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Resmi Gazete atama 2025! Resmî Gazete bugünün kararları neler? Detaylar haberimizdedir…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? ÇARŞAMBA CUMHURBAŞKANI KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Siber Güvenlik Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 177)

YÖNETMELİK

–– Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 452)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 579)

–– Onaylanmış Kuruluşlar ve Teknik Servisler Tebliği (SGM: 2024/12)

–– Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.7.g)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 06/01/2025 Tarihli ve 2025/ÖİB-K-01 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay Başkanlar Kurulu Kararı (E: 2024/3, K: 2024/3)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
img

Bu halinden eser kalmamış! İşte Sergen'in kardeşinin son durumu
img

Uzak Şehir'in Sadakat Alabora'sı sosyal medyada bambaşka
img

Kızını kaybeden Coşkun Göğen'i yıkan bir acı daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan Hamas'a açık tehdit: Rehineleri bırakın yoksa kıyamet kopacak

Tarih verip açık açık tehdit etti: Kıyamet kopacak
Gözaltına alınan Kerimcan Durmaz adliyeye sevk edildi

Kerimcan'ın ifadesi ortaya çıktı! Bir sahneden kazancı dudak uçuklattı
Enginyurt ölmüş annesine küfür eden kişiye beraat verilmesi üzerine çılgına döndü

"Savcı ceza vermezsen Allah belanı versin"
Ambulanslarda yeni dönem! Rengi ve ismi sil baştan değişti

Ambulanslarda yeni dönem! Rengi de ismi de değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeleri ne olacak? İlk bilgiler gelmeye başladı

Gözler vereceği müjdelerde! İlk bilgiler gelmeye başladı
Trump'ın açık açık istediği ülkeden gelen yanıt işleri kızıştıracak

Trump'ın açık açık istediği ülkeden gelen yanıt işleri kızıştıracak

Son Dakika Haberleri

Gülermak halka arz ne zaman? Gülermak Ağır Sanayi İnşaat talep toplamaya başladı mı? Gülermak kaç lot verir, hangi bankalarda var? Kerimcan Durmaz serbest bırakıldı mı? Kerimcan Durmaz'ın suçu ne, neden tutuklandı? Memur ve emekli refah payı alacak mı? TRABZONSPOR ALANYASPOR maçı ŞİFRESİZ İZLE! A SPOR Trabzonspor - Alanyaspor maçı canlı, HD izle Motorine zam gelecek mi? 8 Ocak motorin fiyatı ne kadar olacak? Benzine ve motorine zam var mı? KIRKLARELİSPOR BODRUM FK maçı ŞİFRESİZ İZLE! Kırklarelispor Bodrum FK maçı hangi kanalda, şifresiz mi? (Ziraat Türkiye Kupası) Yalçın Karatepe kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Yalçın Karatepe kaç yaşında, nereli? Yalçın Karatepe b Galatasaray-Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Suat Kılıç kimdir? Halk Tv konuğu Suat Kılıç kaç yaşında, nereli? Suat Kılıç biyografisi! BUGÜN MAÇ VAR MI? 8 Ocak Çarşamba bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? Mide balonu yasaklandı mı? Mide balonu Türkiye'de neden yasaklandı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.