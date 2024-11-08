Resmi Gazete bugün (8 Kasım) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!

Resmi Gazete 8 Kasım atama kararları yayınlandı mı sorusu gündeme geliyor. 8 Kasım 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? gündeme geliyor. 8 Kasım 2024 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Resmi Gazete kaymakam atamaları 2024! Resmî Gazete bugünün kararları neler? Detaylar haberimizdedir…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? CUMA CUMHURBAŞKANI KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 06/11/2024 Tarihli ve 1746 Sayılı Kararı

TEBLİĞ

–– Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 5)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 12/6/2024 Tarihli ve 2019/2230 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/6/2024 Tarihli ve 2019/6074 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/6/2024 Tarihli ve 2020/36445 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/6/2024 Tarihli ve 2020/38081 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri