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Resmi Gazete bugün (8 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!

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Resmi Gazete 8 Ağustos 2024 tarihli bugünün kararları neler olduğu merak ediliyor. Ayrıca, Resmi Gazete'nin atamalar da yayınlandı. Yasama, Yürütme ve İdare bölümlerine ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları da Resmi Gazete'de yer aldı. Bugünün kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!

Resmi Gazete 8 Ağustos atama kararları yayınlandı mı sorusu gündeme geliyor. 8 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? gündeme geliyor. 8 Ağustos 2024 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Resmi Gazete kaymakam atamaları 2024! Resmî Gazete bugünün kararları neler? Detaylar haberimizdedir…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? PERŞEMBE CUMHURBAŞKANI KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gazi Üniversitesi Deniz ve Su Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/8)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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