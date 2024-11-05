Resmi Gazete bugün (5 Kasım) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!

Resmi Gazete 5 Kasım atama kararları yayınlandı mı sorusu gündeme geliyor. 5 Kasım 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? gündeme geliyor. 5 Kasım 2024 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Resmi Gazete kaymakam atamaları 2024! Resmî Gazete bugünün kararları neler? Detaylar haberimizdedir…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? SALI CUMHURBAŞKANI KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2024/400)

YÖNETMELİKLER

–– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Folklor Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

–– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

KURUL KARARLARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 31/10/2024 Tarihli ve 10979 Sayılı Kararı

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 31/10/2024 Tarihli ve 10980 Sayılı Kararı

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 31/10/2024 Tarihli ve 10997 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri