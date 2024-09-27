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Resmi Gazete bugün (27 Eylül) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!

Resmi Gazete bugün (27 Eylül) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!
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Resmi Gazete 27 Eylül 2024 tarihli bugünün kararları neler olduğu merak ediliyor. Ayrıca, Resmi Gazete'nin atamalar da yayınlandı. Yasama, Yürütme ve İdare bölümlerine ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları da Resmi Gazete'de yer aldı. Bugünün kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!

Resmi Gazete 27 Eylül atama kararları yayınlandı mı sorusu gündeme geliyor. 27 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? gündeme geliyor. 27 Eylül 2024 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Resmi Gazete kaymakam atamaları 2024! Resmî Gazete bugünün kararları neler? Detaylar haberimizdedir…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? CUMA CUMHURBAŞKANI KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2024/52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77)

–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 326)

–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 292)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 327)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/28)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/29)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/30)

–– Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/16)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2024/22)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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