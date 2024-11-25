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Resmi Gazete bugün (25 Kasım) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!

Resmi Gazete bugün (25 Kasım) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!
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Resmi Gazete 25 Kasım 2024 tarihli bugünün kararları neler olduğu merak ediliyor. Ayrıca, Resmi Gazete'nin atamalar da yayınlandı. Yasama, Yürütme ve İdare bölümlerine ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları da Resmi Gazete'de yer aldı. Bugünün kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!

Resmi Gazete 25 Kasım atama kararları yayınlandı mı sorusu gündeme geliyor. 25 Kasım 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? gündeme geliyor. 25 Kasım 2024 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Resmi Gazete atama 2024! Resmî Gazete bugünün kararları neler? Detaylar haberimizdedir…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? PAZARTESİ CUMHURBAŞKANI KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Gaziantep Üniversitesi Üç Dönem Uygulayan Meslek Yüksekokullarının Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Gebze Teknik Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Mardin Artuklu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Programı Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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