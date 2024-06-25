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Resmi Gazete bugün (25 Haziran) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!

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25 Haziran 2024 tarihli Resmi Gazete'nin kararları ve atamaları merakla bekleniyordu. Yasama, Yürütme ve İdare bölümlerine ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer aldı. Resmi Gazete'de ayrıca kaymakam atamaları da yayınlandı. Günün kararları ve detaylarına Resmi Gazete'nin PDF halinden ulaşılabilir. Peki, Resmi Gazete bugün (25 Haziran) kararları neler?

Resmi Gazete 25 Haziran atama kararları yayınlandı mı sorusu gündeme geliyor. 25 Haziran 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? gündeme geliyor. 25 Haziran 2024 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Resmi Gazete kaymakam atamaları 2024! Resmî Gazete bugünün kararları neler? Detaylar haberimizdedir…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? SALI CUMHURBAŞKANI KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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