Resmi Gazete bugün (22 Haziran) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!

Resmi Gazete 22 Haziran atama kararları yayınlandı mı sorusu gündeme geliyor. 22 Haziran 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? gündeme geliyor. 22 Haziran 2024 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Resmi Gazete kaymakam atamaları 2024! Resmî Gazete bugünün kararları neler? Detaylar haberimizdedir…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? PAZARTESİ CUMHURBAŞKANI KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Akdeniz Üniversitesi Coğrafi İşaretler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KURUL KARARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 13/06/2024 Tarihli ve 10927 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri