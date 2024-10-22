Üye Girişi
Haberler

Resmi Gazete bugün (22 Ekim) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!

Resmi Gazete bugün (22 Ekim) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Resmi Gazete 22 Ekim 2024 tarihli bugünün kararları neler olduğu merak ediliyor. Ayrıca, Resmi Gazete'nin atamalar da yayınlandı. Yasama, Yürütme ve İdare bölümlerine ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları da Resmi Gazete'de yer aldı. Bugünün kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!

Resmi Gazete 22 Ekim atama kararları yayınlandı mı sorusu gündeme geliyor. 22 Ekim 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? gündeme geliyor. 22 Ekim 2024 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Resmi Gazete kaymakam atamaları 2024! Resmî Gazete bugünün kararları neler? Detaylar haberimizdedir…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? SALI CUMHURBAŞKANI KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Kurumları Yönetmeliği

–– Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunlar İçin Tasarlanan Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ve Korunmasız Karayolu Kullanıcılarının ve Yolcuların Korunması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/2019/2144)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2023 Tarihli ve E: 2019/30, K: 2023/227 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/4/2024 Tarihli ve E: 2024/42, K: 2024/95 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 9/5/2024 Tarihli ve E: 2021/106, K: 2024/101 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 9/5/2024 Tarihli ve E: 2023/200, K: 2024/103 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 9/5/2024 Tarihli ve E: 2023/193, K: 2024/106 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/5/2024 Tarihli ve 2022/31465 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Soğuk Haber Politika Eğitim Hukuk Yargı

Bakan Memişoğlu'ndan 'yenidoğan çetesi' açıklaması: 5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten yardım istedik

Bebek katili çete nasıl tespit edildi? Bakan Memişoğlu emniyet detayını ilk kez anlattı

 Teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm nedenini hastane açıkladı

Teröristbaşı Gülen neden öldü? ABD'deki hastaneden açıklama var

 Hakan Şükür'ün ardından FETÖ'cü Enes Kanter'den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi

Hakan Şükür'ün ardından teröristbaşının manevi oğlu da sahneye çıktı
İddianamede çarpıcı detaylar! Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş

Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
A101 24 EKİM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? Defne Joy Foster kimdir, ne zaman öldü? Oyuncu Defne Joy Foster nasıl öldü, kaç yaşında ve hangi tarihte öldü? BİM AKTÜEL KATALOĞU 23 EKİM | Bim'de hangi aktüel ürünler var? 23 Ekim Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek? BİM AKTÜEL KATALOĞU 22 EKİM | Bim'de hangi aktüel ürünler var? 22 Ekim Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Çağla Tuğaltay ne zaman öldürüldü? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? Çağla Tuğaltay cinayeti nedir? Çağla Tuğaltay cinayeti çözüldü mü? Canan Dağdeviren kimdir? Halk Tv konuğu Canan Dağdeviren kaç yaşında, nereli? Canan Dağdeviren biyografisi! ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı 22 Ekim canlı izle! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? Teröristbaşı Fetullah Gülen neden öldü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.