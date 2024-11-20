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Resmi Gazete bugün (20 Kasım) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!

Resmi Gazete bugün (20 Kasım) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!
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Resmi Gazete 20 Kasım 2024 tarihli bugünün kararları neler olduğu merak ediliyor. 9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Yasama, Yürütme ve İdare bölümlerine ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları da Resmi Gazete'de yer aldı. Bugünün kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!

Resmi Gazete 20 Kasım atama kararları yayınlandı mı sorusu gündeme geliyor. 20 Kasım 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? gündeme geliyor. 9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Resmi Gazete atama 2024! Resmî Gazete bugünün kararları neler? Detaylar haberimizdedir…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? ÇARŞAMBA CUMHURBAŞKANI KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Avrasya ve Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Engellilik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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