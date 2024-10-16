Üye Girişi
Haberler

Resmi Gazete bugün (16 Ekim) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!

Resmi Gazete bugün (16 Ekim) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Resmi Gazete 16 Ekim 2024 tarihli bugünün kararları neler olduğu merak ediliyor. Ayrıca, Resmi Gazete'nin atamalar da yayınlandı. Yasama, Yürütme ve İdare bölümlerine ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları da Resmi Gazete'de yer aldı. Bugünün kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!

Resmi Gazete 16 Ekim atama kararları yayınlandı mı sorusu gündeme geliyor. 16 Ekim 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? gündeme geliyor. 16 Ekim 2024 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Resmi Gazete kaymakam atamaları 2024! Resmî Gazete bugünün kararları neler? Detaylar haberimizdedir…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? ÇARŞAMBA CUMHURBAŞKANI KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Harran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 11. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Soğuk Haber Politika Eğitim Hukuk Yargı

İşe, okula gidenler dikkat! İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi

İşe, okula gidenler dikkat! Seferler iptal edildi

 Rojin cinayete mi kurban gitti? Yeni detaylar ortaya çıktı

Rojin cinayete mi kurban gitti? Yeni detaylar ortaya çıktı

 Ankara'da kritik ziyaret: Barzani yarın Erdoğan ile görüşecek

Barzani yarın Ankara'da Erdoğan ile görüşecek
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Mehmet Büyükekşi'yi dava edecek

Büyükekşi'yi rezil etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okullar tatil mi? Okullar tatil mi edildi? 16 Ekim son durum Sakarya hava durumu 16 Ekim | Bugün Sakarya'ya kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Sakarya'da 15 günlük hava durumu! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 16 Ekim Çarşamba günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Vapur seferleri iptal mi? İstanbul 16 Ekim vapur seferleri neden iptal oldu? Resmi Gazete bugün (16 Ekim) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Instagram çöktü mü? Instagram'a neden girilmiyor? 16 Ekim Instagram'a ne oldu? 16 Ekim Van hava durumu | Van'da hava nasıl olacak? Van günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! DISCORD AÇILACAK MI? 16 Ekim Discord ne zaman açılacak? Discord ile ilgili son gelişmeler... 16 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? MasterChef patatesli tava böreği tarifi! En güzel patatesli tava böreği tarifi! Patatesli tava böreği tarifi nasıl yapılır? Patatesli tava böreği için MasterChef patlıcan böreği tarifi! En güzel patlıcan böreği tarifi! Patlıcan böreği tarifi nasıl yapılır? Patlıcan böreği için malzemeler!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.