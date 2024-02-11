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Resmi Gazete bugün (11 Şubat) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!

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11 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete kararları ve atamaları merak konusu oldu. Yasama, Yürütme ve İdare bölümlerine ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer aldı. Bugünün kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Resmi Gazete bugün (11 Şubat) kararları neler?

Resmi Gazete 11 Şubat atama kararları yayınlandı mı sorusu gündeme geliyor. 11 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? gündeme geliyor. 11 Şubat 2024 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Resmi Gazete kaymakam atamaları 2024! Resmî Gazete bugünün kararları neler? Detaylar haberimizdedir…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Aile ve Gençlik Fonu Yönetmeliği (Karar Sayısı: 8166)

–– Rüzgâr Gücü İzleme ve Tahmin Merkezine Bağlantı Yönetmeliği

–– Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Emir Ceran
Emir Ceran
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