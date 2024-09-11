Resmi Gazete bugün (11 Eylül) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!

Resmi Gazete 11 Eylül atama kararları yayınlandı mı sorusu gündeme geliyor. 11 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? gündeme geliyor. 11 Eylül 2024 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Resmi Gazete kaymakam atamaları 2024! Resmî Gazete bugünün kararları neler? Detaylar haberimizdedir…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? ÇARŞAMBA CUMHURBAŞKANI KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İç Sularda Çalışan Gemi ve Su Araçları Yönetmeliği

–– Orman Kanununun 17 nci Maddesinin İkinci Fıkrasının Uygulanması Hakkında Yönetmelik

–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Asansör Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 05/09/2024 Tarihli ve 10960 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri