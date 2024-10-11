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Resmi Gazete bugün (11 Ekim) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!

Resmi Gazete bugün (11 Ekim) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!
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TBMM, çocukların şiddet, ihmal ve istismardan korunması ile akıl, ruh ve beden sağlıklarının gelişimini desteklemek için gerekli tedbirlerin belirlenmesine yönelik bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verdi. Bu karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazandı. Resmi Gazete bugün (11 Ekim) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!

Resmi Gazete 11 Ekim atama kararları yayınlandı mı sorusu gündeme geliyor. 11 Ekim 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? gündeme geliyor. 11 Ekim 2024 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Resmi Gazete kaymakam atamaları 2024! Resmî Gazete bugünün kararları neler? Detaylar haberimizdedir…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? CUMA CUMHURBAŞKANI KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Kayseri Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/33)

–– Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına Dair Tebliğ (TÜRKAK: 2024/1)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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