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Resmi Gazete bugün (10 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!

Resmi Gazete bugün (10 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!
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Resmi Gazete 10 Aralık 2024 tarihli bugünün kararları neler olduğu merak ediliyor. Ayrıca, Resmi Gazete'nin atamalar da yayınlandı. Yasama, Yürütme ve İdare bölümlerine ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları da Resmi Gazete'de yer aldı. Bugünün kararları neler?

Resmi Gazete 10 Aralık atama kararları yayınlandı mı sorusu gündeme geliyor. 10 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? gündeme geliyor. 10 Aralık 2024 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Resmi Gazete atama 2024! Resmî Gazete bugünün kararları neler? Detaylar haberimizdedir…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? SALI CUMHURBAŞKANI KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptali ve İhdası Hakkında Karar (Karar: 2024/425)

–– Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2024/426)

–– Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde ve Hizmet Dallarında Sağlık Hizmetlerinin Etkili ve Verimli Bir Şekilde Yürütülebilmesi Amacıyla Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin, 2025 Yılında Uygulanmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar: 2024/427)

YÖNETMELİKLER

–– Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Uluslararası Acil Yardım Harcamaları Yönetmeliği

–– Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik (SHY-YOLCU)'te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

–– Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türk Eczacıları Birliği Disiplin Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 23/7/2024 Tarihli ve E: 2023/80, K: 2024/142 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 23/7/2024 Tarihli ve E: 2024/96, K: 2024/143 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 23/7/2024 Tarihli ve E: 2024/14, K: 2024/145 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 23/7/2024 Tarihli ve E: 2024/20, K: 2024/146 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 23/7/2024 Tarihli ve E: 2024/71, K: 2024/147 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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