Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (21 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!
Resmi Gazete 21 Aralık 2023 tarihli bugünün kararları neler olduğu merak ediliyor. Ayrıca, Resmi Gazete'nin atamalar da yayınlandı. Yasama, Yürütme ve İdare bölümlerine ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları da Resmi Gazete'de yer aldı. Bugünün kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!
Resmi Gazete 21 Aralık atama kararları yayınlandı mı sorusu gündeme geliyor. 21 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? gündeme geliyor. 21 Aralık 2023 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Resmi Gazete kaymakam atamaları 2023! Resmî Gazete bugünün kararları neler? Detaylar haberimizdedir…
RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? PERŞEMBE CUMHURBAŞKANI KARARLARI
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik
–– Risk Gruplarının Belirlenmesine ve Kredi Sınırlarına İlişkin Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi
–– Satış Giderleri Tarifesi
–– 7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanununun 25 inci Maddesi Uyarınca 2024 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 26/10/2023 Tarihli ve E:?2023/81, K: 2023/184 Sayılı Kararı
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI
–– Yüksek Seçim Kurulunun 20/12/2023 Tarihli ve 2023/1565 Sayılı Kararı
–– Yüksek Seçim Kurulunun 20/12/2023 Tarihli ve 2023/1568 Sayılı Kararı
–– Yüksek Seçim Kurulunun 20/12/2023 Tarihli ve 2023/1573 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri