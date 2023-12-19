Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (19 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!
19 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar ve atamalar merak konusu oldu. Yasama, Yürütme ve İdare bölümlerine ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları da Resmi Gazete'de yer aldı. 2724 sayılı Resmi Gazete'nin yeni düzenlemesi de okuyucuların dikkatini çekti. Kaymakam atamalarının da yer aldığı Resmi Gazete'de, kararların detaylarını görüntülemek için PDF indirme seçeneği sunuluyor. Bugünün (19 Aralık) kararları neler?
Resmi Gazete 19 Aralık atama kararları yayınlandı mı sorusu gündeme geliyor. 19 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? gündeme geliyor. 19 Aralık 2023 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Resmi Gazete kaymakam atamaları 2023! Resmî Gazete bugünün kararları neler? Detaylar haberimizdedir…
RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? SALI CUMHURBAŞKANI KARARLARI
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Çocuk Koruma Hizmetleri Planlama ve Çocuk Bakım Kuruluşlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Genel Havacılık Hava Taşımacılığına İlişkin Güvenlik Tedbirleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 14/9/2023 Tarihli ve 2020/35797 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri