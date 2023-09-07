Resmi Gazete atama kararları 7 Eylül 2023! Resmi Gazete'de yayınlandı mı, bugünün kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!
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RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? PERŞEMBE CUMHURBAŞKANI KARARLARI
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ankara Üniversitesi Ankara Keçisi ve Tiftik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞ
–– Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 47)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri