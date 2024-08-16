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Resmi Gazete atama kararları 2024! Resmi Gazete bugün (16 Ağustos) kararları neler?

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Resmi Gazete 16 Ağustos 2024 tarihli bugünün kararları neler olduğu merak ediliyor. Ayrıca, Resmi Gazete'nin atamalar da yayınlandı. Yasama, Yürütme ve İdare bölümlerine ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları da Resmi Gazete'de yer aldı. Bugünün kararları neler? Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı atama listesi!

Resmi Gazete 16 Ağustos atama kararları yayınlandı mı sorusu gündeme geliyor. 16 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? gündeme geliyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Resmi Gazete Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı atamaları 2024! Resmî Gazete bugünün kararları neler? Detaylar haberimizdedir…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? CUMA CUMHURBAŞKANI KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının Özbekistan Cumhuriyeti'ndeki Faaliyeti Hakkında Anlaşmanın İlişkin Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı:?8834)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hükümlü Nakli Andlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı:?8835)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı:?8836)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:?8837)

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı:?8838)

–– Bursa İli, Orhangazi İlçesinde Bulunan ve Sınırları Gösterilen Alanın Varaka Kağıt Sanayi Anonim Şirketi Bursa Özel Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:?8839)

–– Hatay İli, Belen İlçesinde Bulunan Belen Küçük Sanayi Alanının Sınırlarının Haritada Gösterildiği Şekilde Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:?8840)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2024/271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297)

YÖNETMELİKLER

–– Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kapadokya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 85)

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/6)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/22)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Emniyet Genel Müdürlüğü Recep Tayyip Erdoğan Jandarma Yargı Hukuk Gündem Eğitim Politika Haberler

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