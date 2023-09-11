Resmi Gazete atama kararları! 11 Eylül 2023 Resmi Gazete'de yayınlandı mı, bugünün kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!
Resmi Gazete bugün yayınlandı mı merak ediliyor. Resmi Gazete 11 Eylül 2023 tarihli bugünün kararlarında neler var merak ediliyor. 11 Eylül 2023 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete kaymakam atamaları 2023! Resmi Gazete bugünün kararları neler?
Resmi Gazete 11 Eylül atama kararları yayınlandı mı sorusu gündeme geliyor. 11 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? gündeme geliyor. 11 Eylül 2023 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Resmi Gazete kaymakam atamaları 2023! Resmî Gazete bugünün kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete kaymakam kararnamesi fiyatlarında yeni düzenleme! Detaylar haberimizdedir…
RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? PAZARTESİ CUMHURBAŞKANI KARARLARI
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Gazi Üniversitesi Öğrenme Gelişim Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dil Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLAN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri