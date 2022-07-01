Resmi Gazete'de yer alan karara göre, komisyon tarafından belirlenen asgari ücret, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Asgari ücretli çalışanlar temmuz ayında zamlı maaş alacaklar. Resmi gazete asgari ücret kararı ne? Asgari ücret resmi gazetede yayımlandı mı?

RESMİ GAZETE ASGARİ ÜCRET KARARI NE?

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, komisyon tarafından belirlenen asgari ücret, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Asgari ücretli çalışanlar temmuz ayında zamlı maaş alacaklar.

ASGARİ ÜCRET TEKLİFLERİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, belirlenecek ücretin 6 bin 391 lira olan açlık sınırının altında kalmaması gerektiğini söyledi. Irgat şöyle konuştu: "Hayat pahalılığının olduğu bir dönemdeyiz. Asgari ücreti ikinci 6 ayda artırmak zorunda kaldık. Asgari ücrette enflasyonun altında bir artış kabul edilebilir değil. Yarın bir toplantı daha olmasını bekliyoruz. Üçüncü toplantıda komisyonun son kararını vermesi gerekiyor. Enflasyon oranlarını ortaya koyduk. İnsanca yaşayabilecek bir ücreti insanların hak ettiğini ifade ettik. Bugün itibariyle 15 milyon 200 bin çalışan var. Bunların 2 milyon 200 bini örgütlü. İnsanca yaşayabileceğimiz bir ücreti ifade ettik. Geldiğimiz noktada işverenlerin istekleri oldu. 6 bin 391 lira açlık sınırını ifade ettik, bunun altında kalmasın dedik."

Komisyonun masasında yüzde 20-25'lik zam oranları bulunuyor. Eğer brüt asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılırsa asgari ücret brüt 6.004,80 lira, net 5.104 liraya çıkacak. Yüzde 25 artışla asgari ücret brüt 6.255 lira, net 5.316,75 lira olacak.