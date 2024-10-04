ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Resmî bir voleybol maçı 3-0 sonuçlanmışsa kazanan takım toplamda en az kaç sayı kazanmış demektir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

RESMÎ BİR VOLEYBOL MAÇI 3-0 SONUÇLANMIŞSA KAZANAN TAKIM TOPLAMDA EN AZ KAÇ SAYI KAZANMIŞ DEMEKTİR?

A: 25

B: 50

C: 75

D: 100

Cevap: