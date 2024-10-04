Resmî bir voleybol maçı 3-0 sonuçlanmışsa kazanan takım toplamda en az kaç sayı kazanmış demektir?
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Resmî bir voleybol maçı 3-0 sonuçlanmışsa kazanan takım toplamda en az kaç sayı kazanmış demektir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Resmî bir voleybol maçı 3-0 sonuçlanmışsa kazanan takım toplamda en az kaç sayı kazanmış demektir?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Resmî bir voleybol maçı 3-0 sonuçlanmışsa kazanan takım toplamda en az kaç sayı kazanmış demektir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
RESMÎ BİR VOLEYBOL MAÇI 3-0 SONUÇLANMIŞSA KAZANAN TAKIM TOPLAMDA EN AZ KAÇ SAYI KAZANMIŞ DEMEKTİR?
A: 25
B: 50
C: 75
D: 100
Cevap: