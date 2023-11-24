Reşit Bozdağ tutuklandı mı? Reşit Bozdağ neden gözaltına alındı?

Son zamanlarda gündeme gelen Reşit Bozdağ'ın gözaltına sebebi hakkında detaylar merak konusu oldu. Reşit Bozdağ neden gözaltına alındı araştırılmaktadır. Peki, Melis Buse Betkayan ve Reşit Bozdağ tutuklandı mı? Melis Buse Betkayan neden gözaltına alındı? İşte detaylar...

TikTok hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Reşit Bozdağ, geçtiğimiz akşam gözaltına alındı. Yıllar önce katıldığı Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Melis Buse Betkayan ile aşk yaşayan Reşit Bozdağ neden gözaltına alındı merak konusu oldu. Arama motorlarında Reşit Bozdağ son durumu sorgulatılıyor. Peki, Melis Buse Betkayan ve Reşit Bozdağ tutuklandı mı? Melis Buse Betkayan neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde...

MELİS BUSE BETKAYAN VE REŞİT BOZDAĞ TUTUKLANDI MI?

TikTok'ta açtığı canlı yayınlarla tanınan Reşit Bozdağ, olaylı şekilde aşk yaşadığı Melis Buse Betkayan ile sık sık karakolluk olmuştu. Daha önce birçok kez birbirinden şikayetçi olan çiftten Bozdağ, Betkayan'ın kendisine daha önce aldırdığı uzaklaştırma kararına uymadığı gerekçesiyle dün gözaltına alındı.

REŞİT BOZDAĞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Sevgilisinin gözaltına alınmasıyla ilgili Instagram hesabından açıklama yapan Melis Buse Betkayan, Bozdağ hakkındaki kara para aklama iddiasını kesin bir dille yalanlayarak "Zamanında benimle ilgili uzaklaştırma kararı ve konuşma yasağı vardı. Bana yakınlaştığı ve yasağı olmasına rağmen hakaret ettiği için gözaltına alındı. 3 gün yatıp çıkacak. Avukatını da ben tuttum" ifadelerini kullandı.