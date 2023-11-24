Reşit Bozdağ kimdir ve neden gözaltına alındığı merak ediliyor. Son günlerde balya balya para ile videolar çeken ve eski Kısmetse Olur yarışmacısı Melis Buse Betkayan ile yaşadığı olaylı ilişkiyle tanınan TikTok fenomeni Reşit Bozdağ gözaltına alındı. Peki, Reşit Bozdağ kimdir, gözaltına alındı mı? Fenomen Reşit Bozdağ neden gözaltına alındı?

Reşit Bozdağ kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak edilirken Reşit Bozdağ neden gözaltına alındığı gündeme geliyor. Yıllar önce katıldığı Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Melis Buse Betkayan, TikTok fenomeni evli sevgilisi Reşit Bozdağ ile yaşadığı ilişkiyle gündemden düşmüyor. Reşit Bozdağ kimdir, gözaltına alındı mı? Fenomen Reşit Bozdağ neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizdedir…

REŞİT BOZDAĞ GÖZALTINA ALINDI MI?

TikTok'ta açtığı canlı yayınlarla tanınan Reşit Bozdağ, olaylı şekilde aşk yaşadığı Melis Buse Betkayan ile sık sık karakolluk olmuştu. Daha önce birçok kez birbirinden şikayetçi olan çiftten Bozdağ, Betkayan'ın kendisine daha önce aldırdığı uzaklaştırma kararına uymadığı gerekçesiyle dün gözaltına alındı.

FENOMEN REŞİT BOZDAĞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Sevgilisinin gözaltına alınmasıyla ilgili Instagram hesabından açıklama yapan Melis Buse Betkayan, Bozdağ hakkındaki kara para aklama iddiasını kesin bir dille yalanlayarak "Zamanında benimle ilgili uzaklaştırma kararı ve konuşma yasağı vardı. Bana yakınlaştığı ve yasağı olmasına rağmen hakaret ettiği için gözaltına alındı. 3 gün yatıp çıkacak. Avukatını da ben tuttum" ifadelerini kullandı.

TikTok'ta yaptığı yayınlarla tanınan Reşit Bozdağ, geçtiğimiz ay "O iş tamam" notuyla bir çanta dolu parayla video çekmişti.