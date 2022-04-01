Resimli Ramazan Kutlama Mesajları: Hoşgeldin Onbir Ayın Sultanı! 2022 Güncel Ramazan Mesajları

2022 Ramazan ayı geldi ve onbir ayın sultanına kavuştuk. Bu akşam yatsı namazı ile birlikte teravih namazını eda etmek için camileri dolduracağız. Gece ise imsak vaktine göre Ramazan ayının ilk orucunu tutmak için sahura kalkacağız. Rahmet, bereket, mağfiret ayı olan Ramazan ayına kavuşmanın heyecanını tüm sevdiklerinizle paylaşabilmeniz için yazılı ve resimli Ramazan mesajları hazırladık. İşte Ramazan kutlama mesajları ve resimli Ramazan karşılama mesajları...

2022 RAMAZAN MESAJLARI

Başı rahmet, ortası merhamet, sonu ise cehennemden azad olan, mübarek Ramazan Ayının hayırlara vesile olmasını dilerim.

Allah'ü Teala iki cihanda cümlemizi aziz ve bahtiyar eylesin… Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin… Rıdvan-ı Ekberine vasıl eylesin. Ramazan ayınız mübarek olsun…

İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun, günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun, Ramazan-ı Şerifleriniz hayırlı olsun…

Oruç tutan müminin susması tesbih, uykusu ibadet, duası müstecap ve amelinin sevabı da çoktur. Hoşgeldin ayların en birincisi Ey Şehr-i Ramazan…

Başlangıçlar sonuçların tecelli yeridir… Rahmet ile başlayan Ramazan Ayının kurtuluş ile tecelli bulması temennilerimle.

Şu mübarek Şehr-i Ramazan leyle-i kadri ihata ettiği için kendisi de ömür içinde bir leyle-i kadirdir ki muvaffak olanın ömrüne bin ömür katar. Hoşgeldin on bir ayın sultanı.

Ramazan Ayı sana bir muştu, kalbine teselli, ruhunu karanlık ruhların baskısından kurtarmaya vesile olsun…

Gün batar usul usul… Kararır gece… Yeniden doğar her şey… Mübarek Ramazan ayının gönlünde huzur kokulu bir gül kök salmasına vesile olması temennilerimle… Hayırlı Ramazanlar…

Recep, Şaban derken işte geldin Ramazan. Hoş geldin ayların en birincisi. Cennet kokuları yayıldı şu an hoş geldin ayların en birincisi.

Bütün müminler bu ayda şükür etsinler dua etsinler 11 ayın sultanı olan Ramazan ayında iman istesinler. Hoş geldin ey şehri Ramazan…

Ramazan Ayında Bu mübarek Ay Hepimizin üzerinde Bulut Olsun Bereketi üzerimizde Dursun Ramazan Ayınız Mübarek Olsun.

Bütün Müminlerin Dostça Kardeşce Bereketi hem Sofralarında Hemde Kalplerinde Hissedecekleri Bu Ayda Mutlu Bir Ramazan Ayı geçirmeyi Nasip Etsin Yüce Yaradan.

Başlangıçlar Sonuçların tecelli Yeridir " Rahmet ile başlayan Ramazan Ayının Kurtuluş ile Tecelli bulmasını HAK tan Dilerim.

Ellerin semaya, dillerin duaya gönüllerin Mevla'ya yöneldiği bu mübarek Ramazan Ayı'nın hayırlara vesile olmasını dilerim. Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan…

Ramazan ayının bereketi hanenize hoşgörüsü orjinalsozler.com gönüllerinize sabrı ruhunuza dolsun, hoşgeldin on bir ayın sultanı Ya Şehr-İ Ramazan…

Mübarek Ramazan Ayı kalbini O'nun yoluna koymayı ellerini daim O'nun dergâhına açmaya vesile olsun.

Binlerce çiçek var, ama gül başka. Milyonlarca insan var, ama dost başka. Milyarlarca Ay var, ama bu ay başka, Ramazan ayının gelişi sizlere ve sevdiklerinize mutluluklar getirsin...

Mübarek Ramazan ayı kalbine önce bulut olsun yağmak için… Sonra yağmur olsun ilahi sevgiyi yeşertmek için…

En ışıltılı bakışların gözlerinde, en tatlı sözlerin kulaklarında, tüm mutlulukların avuçlarında ve en sonsuz sevgilerin gönlünce yaşayacağı Ramazan Ayı geçirmenizi dilerim…

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelerek bizleri bereketiyle donatan Ramazan Ayınız mübarek olsun..

Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan Ramazan-ı Şerifleriniz hayırlı olsun…

Başlangıçlar sonuçların tecelli yeridir… Rahmet ile başlayan Ramazan Ayının kurtuluş ile tecelli bulması temennilerimle.

Şu mübarek Şehr-i Ramazan leyle-i kadri ihata ettiği için kendisi de ömür içinde bir leyle-i kadirdir ki muvaffak olanın ömrüne bin ömür katar. Hoşgeldin on bir ayın sultanı.

Ellerin semaya, dillerin duaya gönüllerin Mevla'ya yöneldiği bu mübarek Ramazan Ayı'nın hayırlara vesile olmasını dilerim. Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan…

Oruç tutan müminin susması tesbih, uykusu ibadet, duası müstecap ve amelinin sevabı da çoktur. Hoşgeldin ayların en birincisi Ey Şehr-i Ramazan.

Şu mübarek Şehr-i Ramazan leyle-i kadri ihata ettiği için kendisi de ömür içinde bir leyle-i kadirdir ki muvaffak olanın ömrüne bin ömür katar. Hoşgeldin on bir ayın sultanı.

Ellerin semaya, dillerin duaya gönüllerin Mevla'ya yöneldiği bu mübarek Ramazan Ayı'nın hayırlara vesile olmasını dilerim. Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan.

Cenab-ı Hakk'ın kapısına ulaştırmayacak yollara sapmaktan korumaya vesile olan mübarek Ramazan Ayını tebrik ederim.

BaşIangıçIar sonuçların tecelli yeridir. Rahmet ile başlayan Ramazan Ayının kurtuluş ile tecelli bulması temennilerimle.

Kim Allah Teâlâ yolunda bir gün oruç tutsa, AIIah onunIa ateş arasına, genişIiği sema ile arz arasını tutan bir hendek kıIar. Hayırlı Ramazanlar.

Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutunuz! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır. Hayırlı Ramazanlar.

Mübarek Ramazan ayı kalbine önce bulut olsun yağmak için, sonra yağmur olsun ilahi sevgiyi yeşertmek için. Hayırlı Ramazanlar.

Cenab-ı Hakk'ın kapısına ulaştırmayacak yollara sapmaktan korumaya vesile olan mübarek Ramazan Ayını tebrik ederim.

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Gönlümüze esen seher yeli gibi gelen Mübarek Ramazan Ayınız hayırlı olsun…

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