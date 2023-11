24 Kasım Öğretmenler Günü her yıl kutlanan en önemli günlerden biridir. Öğretmenler için büyük anlam taşıyan bu günde öğrencilerinden gelecek bir güzel söz bile onları mutlu etmeye yetecektir. Öğretmenler gününün ne zamandan ve neden kutlandığı merak ediliyor. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün "Cumhuriyet sizden "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" nesiller ister." sözü de öğretmenlik mesleğinin önemi vurgular. Peki, bu güzel günde öğrenciler öğretmenleri için hangi sözleri söylemek ister? araştırılıyor. Resimli Öğretmenler günü mesajları? 24 Kasım en güzel resimli Whatsapp, Instagram, Facebook Öğretmenler günü paylaşımları! İşte detaylar haberimizde...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ TÜM DÜNYADA KUTLANIR MI?

Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.

Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"nin oy birliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür. Kendi kültürel ve tarihî özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat günü Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Türkiye'de her yıl 24 Kasım günü Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen olduğu 24 Kasım günü, 1981 Atatürk Yılı'nda Kenan Evren tarafından Öğretmenler Günü olarak ilan edilmiştir.

Öğretmenler Günü'nün tatil olup olmadığı da ülkesine göre değişir.

TÜRKİYE'DE ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDEN 24 KASIM'DA KUTLANIYOR?

Öğretmenler Günü'nün Türkiye'de 24 Kasım'da kutlanmasının ise çok özel bir sebebi var. 24 Kasım 1928, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği'ni kabul ettiği gündür. Atatürk'ün doğumunun 100. yılı olan 1981'den itibaren her 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor.

ATATÜRK'ÜN ÖĞRETMENLER GÜNÜ İÇİN SÖZLERİ

"Memleket evlâdı, her öğrenim aşamasında ekonomik hayatta verimli, etkili ve başarılı olacak surette donatılmalıdır."

"Cumhuriyet sizden "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" nesiller ister."

"Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır."

"Yeni kuşak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bu günkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır."

"Mustafa Kemal Atatürk'ün en önem verdiği konulardan biri de eğitimdi. Ulu Önder, her fırsatta eğitime verdiği önemi dile getirir, özellikle Öğretmenler Birliği kongrelerinde bunu vurgulardı."

"Unutmayınız ki cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir."

"En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur."

"Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder."

"Yeni kuşak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır."

"Öğretmenler! Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir."

RESİMLİ VE GÜZEL ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

"Dünyanın en kutsal vazifesini kendisine yaşam tarzı benimsemiş, gözü pek, yüreği güzel öğretmenlerimizin öğretmenler gününü canı gönülden kutlarız."

"Benim sevgi elçisi, doğru bekçisi, bilgi avcısı güzel öğretmenim. Bana kattığınız her şey için minnettarım. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun."

Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.

"Siz bir ışık, biz de o ışığa muhtaç, onunla aydınlanmaya hevesli öğrencileriz. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun."

Bizimle hayatı paylaşan; bize hayatı öğreten, birey olma çabasında yol gösteren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun.

Geleceğime adım adım yürürken, hala bana yıllar önce verdiğiniz yaşam derslerinden ilham alıyorum. Bana öğrettiğiniz her şey, yaşamım için en değerli pusula olmaya devam ediyor. Sizi iyi ki tanımışım. Gününüz kutlu olsun.

"Öğretmenim, bu günde sizi ne kadar sevdiğimi belirtmek ve üzerimdeki emekleriniz için minnetlerimi sunmak isterim. Hayatta her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederim. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun."

"O dopdolu sevginiz her şeye değer öğretmenim, şefkatli bakışlarınız içimi ısıtır öğretmenim. Sabrınız her defasında beni de güçlendirir öğretmenim… Öğretmenler Gününüzü kutlarım."

- Bilginiz ile hayatıma güneş gibi doğdunuz. Bana eğitimi sevdiren en özel insan oldunuz. Ne zaman kendime olan inancımı kaybetsem siz bana güvendiniz ve güveniniz sayesinde bugün iyi bir insan olabildim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun canım öğretmenim!

- Bugün 'keşke' yerine 'iyi ki' dediğim ne varsa birçoğunda sizin payınız fazlasıyla büyük. Sizin desteğiniz ve yol göstermenizle attığım adımlar bana bugünkü konumumu getirdi. Sizin hakkınızı asla ödeyemem. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!

- Bir bataklığı bile en güzel kokularla dolu bir gül bahçesine çevirebilecek, dokunduğu her şeyi güzelleştirebilecek tek insan olan öğretmen benim için siz oldunuz. Ruhumun bataklığını bir bahçeye çevirdiniz. Yaşamın güzel yönlerini bana siz gösterdiniz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!

- Bütün bir sınıfa anne olup hepimize kalbine dokunup bizleri birer tohum iken ağaca çevirdiniz. Sizin sayenizde güçlü ve sarsılmaz bir insan oldum. Hayatta başardığım her şeyin içinde payınız oldu. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

- Ne olursa olsun düşüncelerimizde özgür olmayı, doğru bulduğumuz ne varsa onun için savaşmayı öğrettiniz. Eşsiz yüreğiniz ve engin bilgilerinizle hayatımda çok özel bir yer ettiniz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

- Siz sıradan bir öğretmen olmadınız hiçbir zaman, bana ailem kadar yakın oldunuz. Bazen anne, bazen kardeş, bazen sırdaş oldunuz. En önemlisi de hep şefkatli, hep sevgi doluydunuz. Biliyorum ki sizin gibi bir öğretmenim varken benim sırtım yere gelmez. Binlerce kez teşekkürler öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

- Bana hayal kurmayı ve bu hayallere ulaşmak için nasıl çalışmam gerektiğini öğreten, bir öğretmenden daha çok aile gibi davranan ve ilham veren muhteşem öğretmenim, Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

- Dünyanın en kutsal vazifesini yapan tüm öğretmenlerimin öğretmenler gününü canı gönülden kutlar ellerinden öperim.

- Benim için bir öğretmen değil, aynı zamanda bir ilham kaynağı olan canım öğretmenim. Sizin gibi bir yol göstericim olduğu için çok şanslıyım. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

EN İYİ ÖĞRETMENLER GÜNÜ SÖZLERİ

- Araya uzun zaman girse de ben hala sizi unutmuyor, hala öğrettikleriniz doğrultusunda yolumda ilerliyorum öğretmenim. Hayatımdan geçtiğiniz için size minnettarım. İyi ki varsınız.

- Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek annelerle öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

- Öğretmen, öğrencilerinin üzerine titreyendir. Gömleğimizin düğmesi açılınca eliyle kapatan, alnımız terleyince mendiliyle kurulayan, ayağımıza taş dokunsa bizden önce üzülendir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!

- Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun!

- Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her türlü fedakarlığı gösteren sizlere çok borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

- Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır sözünde belirttiği gibi, öğretmenlerimizin üstlendiği görev, toplumsal ve bireysel anlamda bütün özeni hak etmektedir. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun!

- Öğretmen doğan güneş gibidir, etrafını aydınlatmayı ve karanlıklara meydan okumayı amaç bilir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

- Bir aşkla bin çocuğa bölünmüş yorulmak nedir bilmeyen mesleğini hakkıyla yapan tüm öğretmenlere binlerce kez teşekkürler.

- Öğretmen altın kanatlı kelebektir. Çiçeklerin arasından hiç bıkmadan usanmadan, yorgunluk nedir bilmeden durmadan uçar. Çiçeklerine asla toz kondurmaz, onları hep korumaya çalışır. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

- Bizlere göstermiş olduğunuz sonsuz sabır, inanç ve hoşgörü için teşekkür ederiz. Gösterdiğiniz o inanç, bugünkü başarılarımızda bizler için en büyük motivasyon kaynağı olmuştur. 24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

- Bizimle hayatı paylaşan; bize hayatı öğreten, birey olma çabasında yol gösteren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun.

- Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan bilim, kültür ordusudur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

- O sımsıcak sevgin her şeye değer öğretmenim hele o şefkatli bakışların içimi ısıtır öğretmenim sensin benim en iyi öğretmenim. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

- Bana hem evde hem de okulda mükemmel bir yol gösterici olduğun için teşekkürler anne. Öğrencilerin çok şanslı ama en şanslı benim, çünkü 24 saatimi seninle geçiriyorum. Öğretmenler Günün kutlu olsun!

DUYGUSAL VE ANLAMLI ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

- Öğretmenlik mesleklerin en az kazanç getireni, fakat insanı en çok ödüllendirenidir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

- Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

- Öğretmen, bir bahçıvandır. En güzel gülleri o yetiştirir. Hiç yorulmadan, bıkmadan, usanmadan bahçesindeki güllere su verir ve onların bakımını titizlikle yapar.

- Başöğretmen Atatürk'ün birer yansıması olan sizler, övgülerin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

- Benim için bir öğretmen değil, aynı zamanda bir ilham kaynağı olan canım öğretmenim. Sizin gibi bir yol göstericim olduğu için o kadar şanslıyım ki… Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

- Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır.

- Öğretmenler! Erkek ve kız çocuklarımızın, aynı suretle bütün tahsil derecelerindeki talim ve terbiyelerinin pratik olması mühimdir.