Bunun için sevdikleri sözleri, peygamberlerin sözlerini ve ayet ve hadisleri sözlü, yazılı ve sosyal medyada paylaşırlar. Bizde sizler için bu güzel gün için yazılmış ve söylenmiş en güzel sözleri araştırdık ve derledik. İşte, en güzel cuma sözleri ve en güzel mesajları. Resimli Cuma mesajları! En iyi, dualı, ayetli, öz, kısa Cuma mesajları!

Cuma mesajları 2022 yeni resimli sözler En güzel Cuma mesajları! Cuma mesajları, İslam dininde kutsal zamanlardan Cuma gününde sevdiklerimize iyi dileklerimizi sunmak amacıyla önemli bir yere sahip. Yazılı, resimli kısa ve öz cuma mesajları ile çevrenizdekilere bu özel günü en anlamlı şekilde geçirmelerine katkı sağlayabilirsiniz. Duaların geri çevrilmediği, sevapların kat kat yazıldığı mübarek Cuma Günü bugün! Resimli Cuma mesajları! En iyi, dualı, ayetli, öz, kısa Cuma mesajları! İşte detaylar haberimizde...

EN GÜZEL CUMA SÖZLERİ

Hz. Peygamber, Cuma günü hakkında, "Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Çünkü Hz.dem o gün yaratıldı, o gün Cennete girdi ve o gün Cennetten çıkarıldı." buyurmuştur (Müslim, Cum'a, 18).

Bu güzel günün hatırına ve hürmetine hitaben sana ve ailene dualar gönderiyorum. Hayırlı Cumalar dilerim

Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğiyle. Hayırlı Cumalar.

ALLAH'IM…Sen seni anlatan dilleri…Seni anlatan halleri…Ugrunda gecen günleri…Sevginle dolup tasan aydinlik kalpleri…; ihsan eyle…ilahi iman verdin ; daim eyle…ihsan verdin ; kaim eyle… Bu mesaji okuyan kulunu 'Cennetinle, cemalinle müserref eyle' (Amin)

Tüm müminleri dine eriştiği ve saf'ların tutulduğu en güzel güne davetidir Cuma günleri. Dualarınızın bir araya gelerek Allah'ın huzuruna çıkması dileğiyle, hayırlı Cumalar.

2022 AYETLİ CUMA MESAJLARI

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun…

Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki, zekatı öderler. Onlar ki, ırzlarını korurlar. (Mü'minûn, 23/1-5) Hayırlı cumalar

Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. cumanız mübarek olsun.

Kimi zamanlar vardır en muhabbetli en uhuvvetli ve en güzel, en içten müminin bayramıdır böyle zamanlar. en güzel günün cuma bayramın olsun.

Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin! Tüm müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim.

En güzel anlamlı cuma mesajlarını kısa ve öz olarak sevdiklerinizi mutlu etmek için bu özel günde yollayabilirsiniz. Birbirinden güzel dualı ve ayetli cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte 21 Mayıs özel resimli cuma mesajları: Hayırlı Cumalar...