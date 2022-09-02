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Resimli Cuma Mesajları! Cuma Mesajları 2022! Güzel Cuma Mesajları! Anlamlı Cuma Mesajları!

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Resimli Cuma Mesajları! Cuma Mesajları 2022! Güzel Cuma Mesajları! Anlamlı Cuma Mesajları!

Müslümanlar için büyük bir öneme sahip mübarek cuma günlerinde vatandaşlar birbirlerine güzel ve anlamlı Cuma mesajı atarak aralarındaki bağı güçlendiriyor. Resimli Cuma Mesajları! Cuma Mesajları 2022! Güzel Cuma Mesajları! Anlamlı Cuma Mesajları!

İslâm alemi, bir Cuma gününe daha erişmenin huzurunu yaşıyor. Bu önemli günün anlamını sevdiklerine de hissettirmek isteyenler, kısa, yeni, en güzel resimli Cuma mesajları ve sözleri haberimizde yer almaktadır.

ANLAMLI CUMA MESAJLARI

Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya (aleyhisselam), ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun!

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve DUA ile… Hayırlı Cumalar.

Rabb'im bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile. Hayırlı Cumalar!

Bugün her zamanki gibi bayram olsun, hüzünler dönüşsün sevince. Rabbim yaralarımızı sarsın, Kalbimizdeki marazları gidersin Şafi namıyla. Cumanız Mübarek Olsun!

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Resimli Cuma Mesajları! Cuma Mesajları 2021! Güzel Cuma Mesajları! Anlamlı Cuma Mesajları!

Resimli Cuma Mesajları! Cuma Mesajları 2021! Güzel Cuma Mesajları! Anlamlı Cuma Mesajları!

Resimli Cuma Mesajları! Cuma Mesajları 2021! Güzel Cuma Mesajları! Anlamlı Cuma Mesajları!

Resimli Cuma Mesajları! Cuma Mesajları 2021! Güzel Cuma Mesajları! Anlamlı Cuma Mesajları!

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