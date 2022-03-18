Reshad Strik müslüman mı? Reshad Strik kimdir? Reshad Strik nereli, evli mi?

Reshad Strik kimdir? Reshad Strik müslüman mı? sorularının yanıtları sıklıkla merak edilen konular arasında yer alıyor. Hem Türkiye'nin hem de dünyanın en ücra köşelerine giden Reshad Strik, çoğu zaman sağlık durumundan kötü, pis ve tehlikeli işlerde çalışan insanların hayatlarını konu alan Ailenin Yeni Üyesi programını sunmaktadır. Sempatik ve efendi kişiliğiyle izleyenler tarafından merak edilen Reshad Strik hakkında sorulan soruların yanıtlarını sizler için derledik. Reshad Strik nereli, Türk mü, Müslüman mı? Reshad Strik kaç yaşında, evli mi?

RESHAD STRİK KİMDİR?

Reshad Strik 22 Haziran 1981 yılında Avustralya'nın Canberrakentinde doğan Boşnak kökenli Avustralyalı aktördür. Yeni Güney Galler'in Central Coast bölgesinde büyüyen Reshad Strik, gençken sörf ve boks ile ilgileniyordu.

Ulusal bir reklam filminde rol aldıktan sonra Avustralya Tiyatro ve Sant Akademisi'ne katıldı. Mezun olduktan sonra Blue Heelers adında bir televizyon şovuna konuk oldu. HeadLand dizisinin yönetmenleri onu fark etti ve dizide ona bir rol verdi. Diziden sonra Los Angeles'ta çalışma fırsatı buldu.

Reshad Strik, Hong Konglu yönetmen Fruit Chan'ın psikolojik gerilim filmi "Don't Look Up" filminde ilk kez başrol oyuncusu olarak oynadı.2010 yılında Saraybosna'da evlendi. Orada, atalarının ana dilini öğrenmek, müzik videoları ve reklamlar üretmek ve yönetmek için zaman harcadı. Reshad, ayrıca Bosna-Hersek'teki iki uzun metrajlı filmi, "İnkılaplar" ı ve Boşnak filmi Ja sam iz Krajine, zemlje kestena'yi 2013'te piyasaya sürdü.

Reshad Strik, Türkiye'de Diriliş Ertuğrul dizisiyle kendisini göstermiştir. Ayrıca, Ailenin Yeni Üyesi programında sevecen ve samimi, efendi hareketleriyle kendisini Türkiye'ye sevdirmiştir.

Reshad Strik, ailesi ile birlikte İstanbul'da yaşamaktadır.

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