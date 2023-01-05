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Resesyon ne demek? TDK'ya göre resesyon nedir, ne anlama geliyor? Resesyon Türkçe karşılığı nedir? Kökeni hangi dil?

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Resesyon ne demek? TDK'ya göre resesyon nedir, ne anlama geliyor? Resesyon Türkçe karşılığı nedir? Kökeni hangi dil?

Dilimize yabancı dillerden geçen bazı kelimelerin anlamları bilinmeyebiliyor. Bunlardan birisi de Resesyon kelimesidir. Peki, Resesyon ne demek? TDK'ya göre resesyon nedir, ne anlama geliyor? Resesyon Türkçe karşılığı nedir? İşte resesyon anlamı...

Resesyon ne demek? Resesyon olursa ne olur? Resesyon neye denir? merak ediliyor. Peki, Resesyon ne demek? TDK'ya göre resesyon nedir, ne anlama geliyor?

Resesyon ya da durgunluk, makroekonomide geleneksel olarak reel gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) iki veya daha fazla çeyrek yıllık periyotta arka arkaya negatif büyüme göstermesi durumudur.

Türk Dil Kurumu'na göre resesyon "Durgunluk" anlamına geliyor.

Resesyon ne demek? TDK'ya göre resesyon nedir, ne anlama geliyor? Resesyon Türkçe karşılığı nedir? Kökeni hangi dil?

Resesyon kelimesi Fransızca "recéssion" kelimesinden dilimize geçmiştir. Ekonomi alanında kullanılan bir kelimedir.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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