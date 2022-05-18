Resesyon ne demek? Resesyon anlamı ne? - Haberler

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Resesyon kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Resesyon anlamı ne? Resesyon ne demek?

RESESYON NE DEMEK?

Resesyon, makroekonomide geleneksel olarak reel gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) iki veya daha fazla çeyrek yıllık periyotta arka arkaya negatif büyüme göstermesi durumudur. Ekonomide durgunluk olarak da adlandırılabilir.

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