Kamuoyunda gündem olan olaylar hakkında savcılık tarafından re'sen soruşturma başlatıldığını birçok kez duymuşuzdur. Peki, Resen soruşturma ne demek? Re'sen ne demek? Re'sen soruşturma nedir?

Resen soruşturma ne demek? Kamuoyunda gündem olan olaylar hakkında savcılık tarafından re'sen soruşturma başlatıldığını birçok kez duymuşuzdur. Peki, Resen soruşturma ne demek? Re'sen ne demek? Re'sen soruşturma nedir? İşte detaylar...

RE'SEN SORUŞTURMA NE DEMEK?

Hukuki konularla ilgili karşımıza çıkan bir terim olan resen soruşturmada, hakimler kamu davalarında tarafların isteği söz konusu olmasa dahi kendiliğinden bazı kararlar verebilmektedir. Bu kararlar için resen tabiri kullanılmaktadır. Ayrıca cumhuriyet savcısının herhangi bir şikayet söz konusu değilken kendiliğinden ilgili mahkemeye başvurması durumu da hukuk dilinde resen olarak tanımlanmaktadır.

Soruşturma, Cumhuriyet savcısı tarafından gizli, yazılı ve hızlı bir şekilde yürütülen şüpheli ve müşteki haklarının daha fazla kısıtlandığı, ancak usul işlemlerinin maddi gerçeği araştırma ve adil yargılamayı temin amacıyla yapıldığı bir ceza muhakemesi hukuku kurumudur.

Kovuşturma, soruşturma neticesinde şüpheli hakkında iddianame düzenlenerek ceza davası açılması ile başlayan yargılama sürecidir. Kovuşturma evresi, mahkeme tarafından yürütülür. Kovuşturma, bir taraftan iddia ve savunmanın karşılıklı tartıştığı, diğer taraftan soruşturma aşamasında toplanmayan delillerin de toplandığı yargılama aşamasıdır. Mahkeme tarafından yürütülen kovuşturma, kural olarak herkese açık, sözlü ve duruşmalı yapılır.